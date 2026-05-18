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18.05.2026 06:31:29
Kum Yang hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kum Yang hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 306,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -354,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 50,59 Prozent auf 17,36 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,14 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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