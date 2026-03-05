|
05.03.2026 06:31:28
Kum Yang legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kum Yang hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 210,58 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kum Yang -397,000 KRW je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,72 Milliarden KRW – eine Minderung von 41,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,22 Milliarden KRW eingefahren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1076,950 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kum Yang ein EPS von -2414,000 KRW in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Kum Yang mit einem Umsatz von insgesamt 102,78 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -33,14 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.