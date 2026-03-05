Kum Yang legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kum Yang hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 210,58 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kum Yang -397,000 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,72 Milliarden KRW – eine Minderung von 41,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,22 Milliarden KRW eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1076,950 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kum Yang ein EPS von -2414,000 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kum Yang mit einem Umsatz von insgesamt 102,78 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -33,14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at