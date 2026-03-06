|
06.03.2026 06:31:28
Kum Yang: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kum Yang gab am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kum Yang -0,070 USD je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,71 Prozent auf 15,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 USD. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 35,85 Prozent auf 72,32 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 112,73 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.