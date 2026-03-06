Kum Yang: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kum Yang gab am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kum Yang -0,070 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,71 Prozent auf 15,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 USD. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 35,85 Prozent auf 72,32 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 112,73 Millionen USD in den Büchern gestanden.

