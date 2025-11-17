Kum Yang vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kum Yang hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 302,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1323,000 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kum Yang 22,63 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40,37 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at