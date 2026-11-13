Kumagai Gumi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kumagai Gumi stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 32,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,08 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kumagai Gumi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 115,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 117,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at