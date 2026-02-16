|
16.02.2026 06:31:31
Kumagai Gumi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kumagai Gumi hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 40,82 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kumagai Gumi 0,340 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 129,41 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 111,22 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
