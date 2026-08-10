Kumagai Gumi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kumagai Gumi hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 105,37 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 100,02 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at