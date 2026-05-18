18.05.2026 06:31:29

Kumagai Gumi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kumagai Gumi hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 47,28 JPY gegenüber 51,04 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Kumagai Gumi im vergangenen Quartal 135,77 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kumagai Gumi 167,87 Milliarden JPY umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 116,94 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 54,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,18 Prozent auf 498,58 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 487,70 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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