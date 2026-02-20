|
20.02.2026 06:31:28
Kumbi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kumbi hat sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Kumbi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1221,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1921,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,82 Prozent zurück. Hier wurden 58,00 Milliarden KRW gegenüber 63,62 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
