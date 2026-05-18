Kumbi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kumbi äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 361,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kumbi -1481,000 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,51 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,62 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at