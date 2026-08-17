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17.08.2026 06:31:29
Kumbi: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kumbi hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -665,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kumbi ein EPS von 570,00 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 65,47 Milliarden KRW gegenüber 64,91 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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