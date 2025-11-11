Kumbi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kumbi veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 2289,16 KRW. Im letzten Jahr hatte Kumbi einen Gewinn von 1335,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 61,25 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 8,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3115,31 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Kumbi ein EPS von 4384,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 252,40 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 259,46 Milliarden KRW umgesetzt.

