Kumho Electric: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kumho Electric veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -40,000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Kumho Electric im vergangenen Quartal 11,36 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kumho Electric 12,25 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at