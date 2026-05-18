Kumho Electric informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kumho Electric lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 45,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kumho Electric -5,000 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,09 Prozent auf 10,81 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at