13.02.2026 06:31:29
Kumho Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kumho Electric äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 21,43 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kumho Electric -196,000 KRW je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kumho Electric in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,69 Milliarden KRW im Vergleich zu 12,83 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Kumho Electric vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 43,190 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -297,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,40 Prozent zurück. Hier wurden 44,45 Milliarden KRW gegenüber 53,17 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.
