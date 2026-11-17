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17.11.2026 06:31:28
Kumho Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kumho Electric veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 53,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 8,17 Milliarden KRW, gegenüber 11,36 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,10 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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