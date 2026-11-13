Kumho HT, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kumho HT, hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Kumho HT, vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 755,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -240,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 91,71 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kumho HT, 90,28 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at