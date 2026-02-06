Kumho Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kumho Industrial hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1132,56 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kumho Industrial ein EPS von 66,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,13 Prozent auf 494,70 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Kumho Industrial 521,46 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1658,15 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -6238,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kumho Industrial 2 017,29 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 914,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at