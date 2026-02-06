Kumho Industrial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kumho Industrial hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1132,56 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 494,70 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 5,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kumho Industrial 521,46 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1658,15 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -6172,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kumho Industrial 2 017,29 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 914,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

