Kumho Industrial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kumho Industrial präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 252,00 KRW, nach 224,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Kumho Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 494,43 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at