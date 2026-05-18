|
18.05.2026 06:31:29
Kumho Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kumho Industrial präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 302,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kumho Industrial 35,00 KRW je Aktie eingenommen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,13 Prozent zurück. Hier wurden 453,40 Milliarden KRW gegenüber 468,05 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!