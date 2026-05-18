Kumho Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kumho Industrial präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 302,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kumho Industrial 35,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,13 Prozent zurück. Hier wurden 453,40 Milliarden KRW gegenüber 468,05 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at