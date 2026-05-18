Kumho Industrial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kumho Industrial veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 299,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 35,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,13 Prozent auf 453,40 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 468,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at