Kumho Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kumho Industrial hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 218,13 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kumho Industrial -5233,000 KRW je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 523,35 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 387,09 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at