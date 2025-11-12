Kumho Industrial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kumho Industrial äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 218,13 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -5233,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,20 Prozent auf 523,35 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at