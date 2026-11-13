Kumho Industrial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kumho Industrial hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 270,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Kumho Industrial 222,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,53 Prozent auf 494,43 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 523,35 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at