KUMHO PETRO CHEMICAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KUMHO PETRO CHEMICAL hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3625,44 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2061,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KUMHO PETRO CHEMICAL im vergangenen Quartal 1 643,81 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KUMHO PETRO CHEMICAL 1 827,89 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at