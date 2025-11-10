KUMHO PETRO CHEMICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KUMHO PETRO CHEMICAL hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 3625,44 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KUMHO PETRO CHEMICAL 2041,00 KRW je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 643,81 Milliarden KRW – eine Minderung von 10,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 827,89 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at