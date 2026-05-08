KUMHO PETRO CHEMICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KUMHO PETRO CHEMICAL hat am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3313,21 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4807,00 KRW erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1 779,96 Milliarden KRW, gegenüber 1 908,23 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,72 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at