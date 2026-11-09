KUMHO PETRO CHEMICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KUMHO PETRO CHEMICAL hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 782,38 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 4180,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1 921,45 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 643,81 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at