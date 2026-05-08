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08.05.2026 06:31:29
KUMHO PETRO CHEMICAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KUMHO PETRO CHEMICAL hat am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3313,21 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KUMHO PETRO CHEMICAL 4827,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 1 779,96 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KUMHO PETRO CHEMICAL 1 908,23 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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