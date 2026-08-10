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10.08.2026 06:31:29
KUMHO PETRO CHEMICAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KUMHO PETRO CHEMICAL hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 10658,25 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KUMHO PETRO CHEMICAL 2253,00 KRW je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 2 268,15 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 27,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 773,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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