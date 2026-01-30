30.01.2026 06:31:29

KUMHO PETRO CHEMICAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KUMHO PETRO CHEMICAL hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 93,76 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 2376,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KUMHO PETRO CHEMICAL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1 589,71 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 807,13 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,06 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 13328,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,35 Prozent auf 6 915,12 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7 155,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

