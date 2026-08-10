KUMHO PETRO CHEMICAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KUMHO PETRO CHEMICAL gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 10658,25 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2234,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,90 Prozent auf 2 268,15 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 773,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at