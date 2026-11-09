KUMHO PETRO CHEMICAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KUMHO PETRO CHEMICAL veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 782,38 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KUMHO PETRO CHEMICAL 4184,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 921,45 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 643,81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at