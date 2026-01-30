KUMHO PETRO CHEMICAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KUMHO PETRO CHEMICAL ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KUMHO PETRO CHEMICAL die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 93,76 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2337,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1 589,71 Milliarden KRW, gegenüber 1 807,13 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,03 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,06 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 13423,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KUMHO PETRO CHEMICAL im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6 915,12 Milliarden KRW im Vergleich zu 7 155,00 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at