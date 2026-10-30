KUMHO TIRE legte Quartalsergebnis vor

KUMHO TIRE hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 21,22 KRW. Im letzten Jahr hatte KUMHO TIRE einen Gewinn von 288,00 KRW je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat KUMHO TIRE 1 237,40 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 113,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at