|
09.02.2026 06:31:29
KUMHO TIRE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KUMHO TIRE hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Mit einem Umsatz von 801,2 Millionen USD, gegenüber 888,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,82 Prozent präsentiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,31 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,32 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!