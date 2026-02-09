KUMHO TIRE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KUMHO TIRE hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem Umsatz von 801,2 Millionen USD, gegenüber 888,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,82 Prozent präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,31 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,32 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at