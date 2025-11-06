|
06.11.2025 06:31:29
KUMHO TIRE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KUMHO TIRE hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 288,30 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 308,00 KRW erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 1 113,75 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KUMHO TIRE 1 115,00 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
