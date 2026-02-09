09.02.2026 06:31:29

KUMHO TIRE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KUMHO TIRE lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 588,61 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 264,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat KUMHO TIRE 1 160,07 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 240,74 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1311,56 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei KUMHO TIRE ein Gewinn pro Aktie von 1131,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KUMHO TIRE in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4 701,28 Milliarden KRW im Vergleich zu 4 532,18 Milliarden KRW im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 859,50 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 4 744,75 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at

