Kumiai Chemical Industry: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kumiai Chemical Industry hat am 12.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 38,77 JPY gegenüber 6,34 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,96 Prozent auf 35,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 36,38 JPY beziffert, während im Vorjahr 112,91 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Kumiai Chemical Industry hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 170,46 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 161,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at