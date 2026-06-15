Kumiai Chemical Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Kumiai Chemical Industry hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 39,88 JPY. Im letzten Jahr hatte Kumiai Chemical Industry einen Gewinn von 18,85 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56,21 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at