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16.03.2026 06:31:29
Kumiai Chemical Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kumiai Chemical Industry äußerte sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,75 JPY gegenüber 33,26 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Kumiai Chemical Industry 46,71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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