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14.09.2026 06:31:29
Kumiai Chemical Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kumiai Chemical Industry hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 25,10 JPY. Im Vorjahresquartal waren 23,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Kumiai Chemical Industry im vergangenen Quartal 38,49 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kumiai Chemical Industry 38,31 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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