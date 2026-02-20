KUMKANG KIND: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KUMKANG KIND präsentierte in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -790,89 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KUMKANG KIND ein EPS von -106,000 KRW in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,38 Prozent auf 187,19 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1248,480 KRW gegenüber 226,00 KRW im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 802,16 Milliarden KRW, während im Vorjahr 801,35 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at