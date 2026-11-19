KUMKANG KIND hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 216,00 KRW gegenüber -312,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 205,27 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235,67 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at