KUMKANG KIND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KUMKANG KIND hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 534,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 196,67 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KUMKANG KIND 197,87 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at