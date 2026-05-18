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18.05.2026 06:31:29
KUMKANG KIND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KUMKANG KIND hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 534,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 196,67 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KUMKANG KIND 197,87 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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