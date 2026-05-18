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18.05.2026 06:31:29
KUMKANG KIND stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KUMKANG KIND präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 544,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 22,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 196,67 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 197,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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