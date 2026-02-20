KUMKANG KIND: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KUMKANG KIND hat am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 790,89 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -106,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 208,87 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 187,19 Milliarden KRW.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1248,480 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 216,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat KUMKANG KIND im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 802,16 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 801,35 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at