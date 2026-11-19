KUMKANG KIND hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 206,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KUMKANG KIND ein Ergebnis je Aktie von -302,000 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KUMKANG KIND im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235,67 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 205,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at