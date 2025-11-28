Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
28.11.2025 22:00:47
Kunden erhalten Entschädigung: Rechtswidrige Negativzinsen kosten Commerzbank bis zu zehn Millionen Euro
Anstatt eine Belohnung für Erspartes zu bekommen, müssen einige Bankkunden in der EZB-Negativzinsphase Verwahrentgelte zahlen. Doch diese sind verboten, urteilt der Bundesgerichtshof. Eine der größten Banken reagiert nun - doch Betroffene müssen selbst aktiv werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Commerzbank muss Kunden für Strafzinsen entschädigen (Spiegel Online)
|
28.11.25
|Commerzbank muss Kunden für Strafzinsen entschädigen (Spiegel Online)
|
28.11.25
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25